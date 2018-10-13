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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۶

رئیس کمیته امداد دیر:

۷ میلیارد ریال وام کارگشایی به مددجویان دیری پرداخت شد

۷ میلیارد ریال وام کارگشایی به مددجویان دیری پرداخت شد

بوشهر - رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیرگفت: در سال جاری بیش از هفت میلیارد ریال تسهیلات کارگشایی به ۱۶۵ مددجوی زیر پوشش کمیته امداد دیر پرداخت شده است.

مسلم انیژپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین هزینه‌های درمانی، تعمیر مسکن، کمک به خرید لوازم منزل، ودیعه مسکن، پرداخت بدهی، پرداخت هزینه های تحصیلی، ایجاد اشتغال و پرداخت کمک هزینه ازدواج از موارد پرداخت وام کارگشایی به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۵ فقره تسهیلات کارگشایی به مبلغ هفت میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال به مددجویان زیر پوشش این نهاد در دیر پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد دیر عنوان کرد: صندوق امداد ولایت کمیته امداد تسهیلات را به صورت قرض الحسنه و با حداقل کارمزد به متقاضیان پرداخت و مانند شعب بانک‌های متصل به شبکه شتاب، همه خدمات متداول در شبکه بانکی را به مشتریان خود ارائه می‌کند.

وی با دعوت از خیرین به منظور افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در صندوق امداد ولایت یاد آور شد: نیکوکاران می توانند با سپرده‌گذاری در این صندوق در کمک به رفع مشکلات محرومان سهیم شوند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با مشارکت بانک صف انتظار مددجویان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی به پایان برسد.

کد مطلب 4428164

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