دلیل ادامه جنگ در سوریه تداوم حضور غیرقانونی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که تداوم حضور غیرقانونی آمریکا در خاک سوریه و به ویژه تلاش واشنگتن برای ایجاد یک شبه دولت در کرانه شرقی رود فرات، از دلایل عدم پایان یافتن جنگ در سوریه است.

سرگئی لاوروف این پیش بینی بدبینانه نسبت به آینده سوریه را در مصاحبه ای با رسانه های فرانسه زبانی همچون راشاتودی فرانسه، فیگارو و پاریس مچ بیان کرد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص خلع سلاح نیروهای معارض در منطقه ادلب توسط ترکیه و اینکه آیا این پایان جنگ هفت ساله در سوریه خواهد بود، به نقل از مقامات روسیه گفت که رفع اغتشاش و ناآرامی موجود در استان ادلب به هیچوجه به معنای پایان بحران نخواهد بود.

لاوروف در ادامه با تأکید بر اینکه ادلب آخرین منطقه مسئله ساز در سوریه نیست، گفت: «این داستان تنها زمانی پایان می یابد که مردم سوریه بار دیگر کنترل کشورشان را در دست گرفته و تمام افراد و نیروهای درگیر، به ویژه آنهایی که بدون دعوت آمده اند [نیروهای آمریکایی] خاک سوریه را ترک کنند».

وی همچنین گفت که «مناطق وسیعی در شرق [رود] فرات وجود دارند که شاهد رویدادهای ناخوشایندی بوده اند. آمریکا در تلاش است تا با کمک متحدان خود یک شبه دولت در آن منطقه [تحت کنترل کردهای سوریه] برپا کند».

این دیپلمات بلندپایه روسیه هشدار داد که «آمریکا در تلاش است تا وضعیت را متشنج نگه دارد. چرا که برای آنها ماهی گرفتن از آب گل آلود راحت تر است. اما این گونه سیاستها پایان خوشی نخواهد داشت».

وزیر خارجه روسیه در بخشی دیگر از سخنان خود اتهامات مطروحه علیه مسکو مبنی بر دست داشتن در فعالیتهای بدخواهانه ای همچون حملات سایبری و یا مداخله در انتخابات کشورهای خارجی را رد کرد.