محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش استان قم امسال در بازی‌های المپیک جوانان برای نخستین بار در تاریخ خود، نماینده دارد و این افتخار نصیب دو و میدانی استان قم شده است تا در سومین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان در آرژانتین یک مربی و یک ورزشکار داشته باشد.

وی افزود: مهدی رضایی به عنوان دونده ماده ۲۰۰ متر و علی رضایی به عنوان مربی تیم اعزامی ایران در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند و حضور در المپیک جوانان تجربه ارزشمندی برای دو و میدانی قم است که نتایج آن را می‌توان در آینده ورزشکاران دو و میدانی قم به وضوح مشاهده کرد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: مهدی رضایی یکی از استعدادهای برجسته دو و میدانی ایران محسوب می‌شود که در المپیک آرژانتین مسابقه داده و اکنون پس از یک دور مسابقه با اختلاف یک صدم ثانیه نتوانسته به فینال اصلی برسد اما در فینال B، دوشنبه شب روی پیست می‌رود.

اسحاقی بیان داشت: در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی بازی‌های المپیک نوجوانان، مهدی رضایی، نماینده شایسته دو و میدانی ایران در دسته سوم دور مقدماتی ۱۰۰ متر با ثبت زمان ۱۰.۹۹ ثانیه در گروه خود چهارم و در رده بندی کلی در این مرحله با اختلاف زمانی یک صدم نهم شد و به فینال گروه B دوندگان راه یافت.

وی عنوان کرد: در مسابقات لیگ دو و میدانی نیز دو و میدانی کاران قم درخشیدند و چند دو و میدانی کار قمی در ترکیب تیم‌های مختلف روی پیست لیگ رفتند و نتایج خوبی نیز کسب کرده‌اند و این روند حاکی از رشد رشته مظلوم و کم نام و نشان دو و میدانی است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: استان قم امروز در سطح کشور یکی از قدرت‌های دو و میدانی ایران به شمار می‌رود که هم در زمینه پرورش ورزشکار و هم پرورش مربی اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده است.