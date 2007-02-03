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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۷

شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد:

افزایش تسهیلات و کمکهای نقدی دولت برای خرید خودروهای حمل و نقل عمومی

معاون اول رئیس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مبنی بر افزایش تسهیلات و کمک های نقدی دولتی برای خرید خودروهای حمل و نقل عمومی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک های عامل موظفند حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال  تسهیلات بانکی در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای مینی بوس و حداکثر تا سقف یکصد میلیون ریال برای خودروی ون با سود تسهیلات بانکی هفت درصد پرداخت نمایند.

بر اساس این گزارش ، نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385  کل کشور  همچنین مصوب کردند که مبلغ ده میلیون ریال به صورت نقدی به آن دسته  از متقاضیان طرح خروج  خودروهای فرسوده که اقدام به اسقاط خودروی فرسوده خود بدون جایگزینی خودروی نو می نمایند، به جای مبلغ شش میلیون و پانصد و شصت هزار ریال یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت شود.

این تصمیم در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد مطلب 442818

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