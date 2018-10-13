بارش باران در زنجان سطح جاده ها را خیس و لغزنده کرده است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش باران سطح جاده‌ها خیس و لغزنده است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در حال حاضر مه غلیظ در محورهای زنجان به طارم، تهم به چورزق، زنجان به بیجار، زنجان به دندی حاکم است و این امر باعث کاهش دید رانندگان شده است.

مظفری تأکید کرد: مه غلیظ در گردنه‌های کوهستانی استان حاکم است که رانندگان دقت لازم در رانندگی را مدنظر قرار دهند و حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند.