به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی پیش از ظهر امروز پس از انجام مذاکراتی با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در جمع خبرنگاران، مذاکرات انجام شده را بسیار خوب و مفید ارزیابی کرد و گفت: مسئله فلسطین از موضوعات مهم در عالم اسلامی است و احتیاج به گفتگو و رایزنی بیشتر در حل مسئله امروز فلسطین وجود دارد.

وی افزود: مخصوصا در داخل فلسطین اختلافاتی وجود دارد که باید جمع شود و تلاش ما این است که فلسطینی با همت بلند و وحدت نظر بتوانند کار خود را دنبال کنند.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد: با تلاش های جنبش جهاد اسلامی در آینده ای نزدیک شاهد وحدت همه گروههای فلسطینی باشیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا به نظر شما در واکنش به قطعنامه 1737 و اظهارات مسئولان کشور تمایزی بین منافع ملی و امنیت ملی وجود دارد یا خیر، گفت: این مسئله جدیدی نیست. از وقتی که بحث هسته ای مطرح شد این موضوع همچنان مطرح بود که منافع جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی هسته ای چیست؟ آیا پیگیری موضوع هسته ای شدن ایران جز منافع ملی کشور است یا نه. این بحث ها در حالی بود که ما بارها اعلام کرده ایم هسته ای شدن ایران یک مسئله تفننی نیست و موضوعی است که کاملا با سرنوشت توسعه کشور در آینده عجین است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر ایران آینده بخواهد ایرانی پیشرفته باشد، باید وارد تکنولوژی های نوین شود و اگر کشورهای بزرگ بخواهد مانع ورود ایران به هر نوع تکنولوژی شود این قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: ما ترتیبات مطمئنی را در این مسیر دنبال می کنیم که شاید سایر کشورهایی که اتمی شده اند، این مسیر را دنبال نکرده اند و از طریق دیگر وارد این میدان شده اند. ما از ابتدا گفتیم نظامات بین المللی را برای اتمی شدن می پذیریم و ایران یک کشور مسئولیت پذیری است.

وی گفت: مقررات آژانس را قبول داریم اما این راه برای منافع و توسعه کشور ضروری می بینیم و از هرگونه روش و متدی که بتواند از طریق مسالمت آمیز این مسئله را حل کند استقبال می کنیم.

لاریجانی یادآور شد: این دیگران بودند که میز مذاکره را ترک کردند و راه دیگری را پیمودند. هم اکنون نیز فرصت برای آنان فراهم است. در تماس هایی که آقای البرادعی و دیگر دوستان داشتند گفتیم از این که مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکره حل شود، استقبال می کنیم ایشان نیز معتقد است هسته ای مرکزی پیشنهادشان این است که موضوع از طریق مذاکره حل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، خبر دستگیری 7 ایرانی توسط جنبش فتح در فلسطین که از سوی چند خبرگزاری خارجی منتشر شده است، را کذب محض خواند.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از طرح مشخص برای وحدت گروههای فلسطینی پرسید ، تصریح کرد: بخش عمده مذاکرات ما با رمضان عبدالله این بود که چگونه فضای وحدت داخل فلسطین ایجاد شود.

وی به درگیری فتح و حماس در فلسطین اشاره کرد و گفت: ما از ایجاد وحدت ملی در فلسطین حمایت می کنیم. در این مذاکره بحث هایی شد که با طرفین مذاکراتی انجام شود که زودتر این مسئله به نتیجه برسد و دولت وحدت ملی که می تواند مبنای کار همه فلسطینی ها باشد شکل بگیرد تا این درگیری ها جنبه فرسایشی پیدا نکند.

وی در خصوص بحث مطرح شده در محافل غربی که ایران برای بازرسان آژانس محدودهایی ایجاد کرده است، گفت: ما مطابق ان پی تی و پادمان دست بازرسان را باز می گذاریم تا بازرسی ها را انجام دهند. همچنین آنان مطابق مقررات پادمان می توانند دوربین هم داشته باشند اما چارچوب کار ما ، چارچوب پادمان و ان پی تی است و بر اساس آن همه گونه همکاری با آنها خواهیم داشت.

رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی نیز در تشریح هدف خود از سفر به ایران را بیان داشت و گفت: جمهوری اسلامی یک کشور مرکزی است که از موضع برجسته در پشتیبانی از همه مسلمانان در دنیا بخصوص مسئله فلسطین و حمایت از گروههای مبارز فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: ما مسئولان جمهوری اسلامی را در جریان آخرین وضعیت سرزمین اشغالی و چالش های آن و همچنین تلاشهای دشمنان در ایجاد فتنه میان مردم و گروههای فلسطینی قرار دادیم.

رمضان عبدالله تاکید کرد : ما خواستار کمک جمهوری اسلامی ایران برای متحد ساختن همه اقشار ملت مسلمان فلسطین و ناکام گذاشتن این فتنه دشمنان هستیم و به همین جهت من به ایران سفر کردم.

دبیر کل جهاد اسلامی در پاسخ به این سئوال که هدف از حملات شهادت طلبانه ایلات چیست؟ گفت: پاسخ به این سئوال مشخص است وقتی اشغالگری صهیونیست ها ادامه دارد عملیات شهادت طلبانه باید ادامه یابد. عملیات شهادت طلبانه یک اقدام در قالب دفاع از خود در مقابل اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: ملت فلسطین در محاصره دنیا و غرب بخصوص آمریکا است که نمی خواهند فلسطینی ها که را ه خود را انتخاب کرده اند و یک دولت دموکراتیک مردمی را بر سر کار آوردند دولت منتخبشان بر سر حکومت باشد.

رمضان عبدالله افزود: با اینکه اسرائیل مرتبط مردم فلسطین را با کشتار از بین می برد و فرماندهان و گروههای مقاومت را به شهادت می رساند انجام چنین عملیات شهادت طلبانه ای طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل سیاست مجازات دسته جمعی مردم فلسطین را دنبال می کند و بنابراین طبیعی است که ما با هر وسیله و امکان از خود دفاع کنیم.

رمضان عبدالله در پاسخ به خبرنگاری که از اختلافات بین گروههای فلسطینی پرسید گفت: دوستان ما در حماس و فتح تلاش می کنند آتش بس فراهم شود ما نیز از تلاش کشورهای عربی و اسلامی جهت ایجاد این وحدت و جلوگیری از خونریزی مسلمانان استقبال می کنیم . همچنین از طرح عربستان سعودی، مصر و سوریه در این رابطه استقبال می کنیم. اما نقش بزرگتر را جمهوری اسلامی برای ایجاد وحدت در میان گروههای فلسطینی به عهده دارد.