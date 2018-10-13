دشمن به دنبال دوقطبی کردن جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران جمعه شب در یادواره شهدای منطقه زیروان بهشهر افزود: امروز اگر امنیت آرامش و اقتدار در ایران اسلامی وجود دارد به برکت خون شهیدانی است که در هشت سال جنگ تحمیلی با ایثار و از خود گذشتگی برابر دشمن ایستادند و با جهان را متحیر کردند.

وی گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس این شهدا و فرزندان انقلاب جانانه ایستادند و مقاومت کردند و با سلاح ایمان و شهادت طلبی بر دشمن نائل آمدند و اکنون هم با این سلاح در تمام بخش ها پیشرفت می کنیم.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بیان داشت: دشمن از راههای مختلف به فکر نابودی نظام ماست و آدرس غلط برخی ها بر اراده ملت ما کارساز نیست و همه ما باید با حرکت حول محور رهبری، حفظ ارزش ها و روحیه شهادت طلبی تلاش کنیم تا ارزش ها و اعتقادات حفظ شود.

چمران یادآور شد: دشمنان از ابتدای انقلاب به دنبال ضربه زدن به نظام ما بودند و اکنون هم به دنبال توسعه دشمنی داخلی و دوقطبی کردن جامعه هستند و تنها عامل پیروزی ما اتحاد و همبستگی است و این وحدت باید بین بالاترین رده و از رئیس جمهوری تا کارگر ساده کشور باشد.

وی گفت: ما در جنگ با کمترین سلاح و امکانات بر دشمن پیروز شدیم و هیچگاه زیر بار ظلم نرفتیم و دوستانی که به مذاکره دل بستند؛ یادشان نرود که در جنگ، دشمنان به ما سیم خاردار هم نمی‌دادند و تحریم بودیم؛ اما جنگیدیم و پیروز شدیم.

چمران افزود: دشمن بعد از جنگ سخت، وارد جنگ فرهنگی با ما شده است و تلاش دارد تا اعتقادات را از ما بگیرد و اگر امروز به مقدسات ما در فضای مجازی ناسزا می‌گویند تلاش دارند تا قبح ها شکسته شود؛ اما تا مادامی که مکتب ما اسلام باشد و به دنبال شهدا باشیم آسیبی به ما نمی‌رسد.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تلاش برای بالندگی، رشد و توسعه شهادت طلبی، حفظ اعتقادات و ارزش ها و در مسیر رهبری بودن و تلاش برای افزایش امیدواری در جامعه، از مهمترین وظایفی است که در شرایط فعلی برعهده داریم.