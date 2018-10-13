امیررضا ده بزرگی: با کسب مدال طلا تمام دردهایم فراموشم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، امیررضا ده بزرگی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در بازی های المپیک جوانان که با شکست حریفانی از بلغارستان و مصر به دیدار فینال راه‌یافته بود، امروز در این مرحله از مسابقات مقابل «گونزالز» از اکوادور با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

این ورزشکار کشورمان بعد از کسب این مدال گفت: ما تمرینات سخت و نفس گیری را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشیتم اما خدا رو شکر شرمنده نشدیم بطوریکه وقتی بر روی سکوی قهرمانی رفتم تمام دردهایی که داشتم و سختی هایی که کشیدم، فراموشم شد.

ده بزرگی تاکید کرد: تمام حریفانم خوب بودند بخصوص حریف بلغارستانی من که در مسابقات جهانی به او باخته بودم. پدر او در کشتی یک نابغه بود. این فرنگی کار در واقع ارمنستانی است ولی ساکن بلغارستاان است و توانستم انقتتام باختم را بگیرم.