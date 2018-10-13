جایگاه نساجی مازندران در لیگ برتر فوتبال بد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نساجی مازندران پس از دیدار جام حذفی برابر سپاهان، باید پایان هفته جاری در لیگ نیز به مصاف این تیم برود. فرشاد فرجی مدافع راست قرمزپوشان نساجی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دیدار برابر سپاهان واقعا بازی سختی بود. زیرا این تیم با حضور امیر قلعه نویی نسبت به سال های گذشته متحول شده و در هر دو جام جزو مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می شود گفت: ما می دانستیم که سپاهانی ها با توجه به خریدهای میلیاردی که در ابتدای فصل داشته، در این مسابقه به دنبال کسب بهترین نتیجه هستند تا به مراحل بالاتر صعود کنند ولی با این وجود کادرفنی ما هم آنالیز خیلی خوبی از تیم حریف انجام داده و نقاط ضعف و قوت شان را به بازیکنان گوشزد کرده بود که خدارا شکر توانستیم بازی خوبی انجام داده و ۱۲۰ دقیقه رقابت پایاپایی را با سپاهان انجام دهیم ولی در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کنیم.

موقعیت های خوبی را هم در طول ۱۲۰ دقیقه از دست دادید؟

بله، واقعا در طول ۱۲۰ دقیقه موقعیت های گل ما بیشتر از حریف بود و همین موضوع می تواند نوید روزهای خوبی را به هواداران بدهد.همانطور که در ابتدای فصل گفتم، نساجی هفته به هفته بهتر خواهد شد زیرا بازیکنان از تیم های مختلف به این تیم آمده و برای هماهنگ شدن با یکدیگر و همچنین تفکرات کادرفنی نیاز به زمان بیشتری دارند.

و در نهایت در ضربات پنالتی شکست خوردید

خوب پنالتی همواره پنجاه - پنجاه است و هیچ تیمی نمی تواند در ضربات پنالتی خود را از پیش برنده بداند. حتما شما دیده اید که حتی بزرگترین بازیکنان دنیا هم پنالتی خود را خراب کرده اند و به اعتقاد من برتری در ضربات پنالتی تنها به شانس مربوط می شود.

آیا شکست برابر سپاهان را فراموش کرده اید؟

با پایان دیدار جام حذفی برابر سپاهان دیگر به آن بازی فکر نمی کنیم و تمام تمرکز خودمان را معطوف مسابقه لیگ کرده ایم زیرا به هر حال بازی لیگ برای ما و هواداران مان که پس از ۲۴ سال به سطح اول فوتبال کشور رسیده ایم خیلی مهمتر است. طی چند روز گذشته کادرفنی با نشان دادن فیلم بازی های سپاهان دوباره نقاط ضعف و قوت این تیم را برای بازیکنان شرح دادند و تمرینات را براساس آن پیگیری می کنیم.

نظرت در مورد بازی برابر سپاهان در لیگ چیست؟

قطعا شرایط لیگ با جام حذفی متفاوت است و ما با تمام توان به دنبال کسب امتیاز در بازی برابر سپاهان خواهیم بود و شک نداشته باشید که بازی به مراتب بهتری را نسبت به بازی حذفی مقابل این تیم انجام خواهیم داد تا با کسب امتیاز بتوانیم دل هواداران مان را شاد کنیم.

پس از بازی برابر سایپا هواداران نساجی با انتقاد از شیوه بازی تیم، معتقد بودند که جایگاه تیم شان در جدول چندان مناسب نیست، نظر شما چیست؟

به نظر من جایگاه نساجی در این مقطع از فصل و با قرعه سختی که با آن مواجه شده، جایگاه بدی نیست، البته می توانست خیلی بهتر از این هم باشد، به طوری که اگر اشتباهات داوری گریبان تیم ما را نمی گرفت، می توانستیم جزو پنج تیم بالای جدول باشیم. من این را به عنوان بهانه نمی گویم زیرا چیزی است که همه می دانند و کارشناسان داوری به آن پرداخته اند ولی از همین جا به هواداران نساجی قول می دهم که با وجود اینکه هدف اول همه اعضای باشگاه حفظ سهیمه و تثبیت جایگاه تیم است ولی به لطف خدا در پایان فصل جایگاه مان در جدول بهتر هم خواهد شد.

به عنوان یک قائمشهری، چه انتظاری از هواداران نساجی دارید؟

همه هواداران در تمام دنیا از تیم شان انتظار دارند که بهترین نتیجه را کسب کنند و این یک موضوع خیلی پیچیده ای نیست ولی به هر حال من هم به عنوان یک قائمشهری از همشهری و هم استانی هایم می خواهم که به مانند همیشه از تیم خودشان حمایت کنند زیرا با حمایت آنها هر چیزی امکانپذیر است. سال گذشته زمانی که جواد نکونام به نساجی آمد، فکر می کنم خوشبین ترین هوادار این تیم هم فکر نمی کرد که در پایان فصل برای صعود به لیگ برتر جشن بگیرد ولی همه دیدند که با صبر هواداران و تلاش بازیکنان و کادرفنی این تیم به لیگ برتر صعود کند، پس اگر هواداران باز هم با صبر به تفکرات آقای نکونام اعتماد کنند، باز هم می توانند موفقیت دیگری را جشن بگیرند.

حرف پایانی

در پایان از همه هواداران مان که در سرما و گرما از تیم خودشان حمایت می کنند، تشکر می کنم و امیدوارم روزی برسد که با هم ایستادن در سکوی نخست فوتبال ایران را جشن بگیریم.