علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۱۲۳ مورد مجوز کارگاه متمرکز و غیرمتمرکز قالیبافی در سطح استان صادر شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۷۶ کارگاه فعال و مابقی نیمه فعال بوده یا برای تمدید مجوز خود مراجعه نکرده اند.

وی با بیان اینکه در هر کارگاه حداقل ۲۰ نفر اشتغال دارند، افزود: اما در مواردی میزان اشتغالزایی در این کارگاه ها تا ۶۰۰ نفر نیزمی رسد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان کرد: از طریق اتحادیه فرش بافی نیز مجوز فعالیت ۷۵ کارگاه کوچک قالیبافی هم صادر شده که از این تعداد ۵۲ کارگاه با اشتغالزایی کمتر از هشت نفر در هر کارگاه فعال است.

وی گفت: به دلیل نبود زیرساختها، صادرات فرش در استان ما از خود گمرگ کرمانشاه انجام نمی شود بلکه تجار کرمانشاهی از طریق دیگر استان ها نظیر تهران، همدان، کردستان و فارس نسبت به صادرات اقدام می کنند.

اسماعیلی ابراز داشت:۲ صادر کننده بزرگ فرش برادران طباطبایی نیز در کرمانشاه فعال هستند که سال قبل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات فرش داشتند.

به گفته وی در استان، قالیشویی تخصصی فرش نداریم در نتیجه صادرات هم در کرمانشاه انجام نمی شود، تولیدات فرش سنقر نیز در فارس به خاطر تشابهات بافت و گره به سایر کشورها صادر می شود.

وی درباره مشکلات حوزه فرش تصریح کرد: آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در زمینه فرش بوده که پس از تحریم ها از خرید فرش ایران صرف نظر کرده همچنین با وجود اینکه چند ماهی است بیمه جدید صندوق روستاییان و عشایر برای بافندگان فرش فعال شده اما بیمه تامین اجتماعی آنان چند سالی است قطع شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با گلایه از اینکه بیمه صندوق روستاییان و عشایر فاقد دفترچه درمانی است، بیان کرد: از سوی دیگر قیمت مواد اولیه فرش نظیر ابریشم از ۳۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی عدم شناخت تولید کنندگان از بازارهای روز را از ضعف های موجود دانست و عنوان کرد: باید آموزش های مورد نیاز به متقاضیان داده شود تا برای ورود به بازار کار آماده شوند.

اسماعیلی عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به قالیبافان را از دیگر مشکلات عرصه فرش در استان دانست و درباره ظرفیت تولید فرش کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه از مراکز خوب تولید فرش است.

وی افزود: با توجه به وجود گوسفند نژاد سنجانی که پشم مرغوبی دارد این مواد اولیه به صورت خام از استان خارج و بعد فرآوری به استان برمی گردد اما اگر سرمایه گذار برای راه اندازی واحد ریسندگی و شستشوی فرش در استان جذب شود علاوه بر ایجاد اشتغال، مشکل خام فروشی نیز مرتفع خواهد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دست بافت سنقر و کلیایی نیز باید به عنوان یک برند و پشتوانه برای تولیدات باشد در نتیجه بافندگان مستعد استان می توانند با جذب سرمایه گذار و هدایت بافندگان خانگی به نتایج خوبی برسند.