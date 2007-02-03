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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

همایش ورزش و معنویت دراستان مرکزی برگزار می شود

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی گفت: اولین همایش ورزش و معنویت همزمان با ایام الله دهه فجر درراستای ارتقای علمی و بالا بردن سطح ورزشی مردم وجامعه در استان مرکزی برگزارمی شود.

خسروقمری درگفتگو با خبرنگارمهردراراک افزود: برای ازبین بردن فاصله بین علم و ورزش ومعنویت نیازمند برداشتن گامهای اساسی هستیم که این همایش به این منظور با حضور ورزشکاران ، مسئولین واساتید دینی وعلمی اراک برگزار می شود.

 

وی تصریح کرد: این همایش باهمکاری دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، دانشگاه اراک ،علوم پزشکی وکارشناسان آموزش وپرورش هفدهم بهمن ماه برگزارمی ود.

 

وی بااشاره به اینکه این همایش درچهار بخش برگزارمی شود اضافه کرد: ورزش وسلامت اجتماعی ،اخلاق فردی وجامعه ، معنویت و ورزش از محورهای این همایش یکروزه است.

کد مطلب 442825

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