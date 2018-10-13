اولویت سازمان بنادر، اتصال بندر شهید بهشتی به شبکه ریلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا الله‌یار در جریان سفر دو روزه به بندر چابهار با تأکید بر اینکه بنادر در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی دارند، اظهار داشت: امروزه توسعه بنادر و تأمین اهداف لجستیکی بر اقتصاد ریل پایه استوار است.

معاون مدیرعامل سازمان بنادر با توجه به اهمیت تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور اذعان داشت: توسعه بندر چابهار منافع ملی کشور را تضمین می کند و اتصال بندر شهید بهشتی به خطوط سراسری ریلی جزو اهداف و اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه زیرساختی بندر چابهار است.

الله یار افزود: توسعه بنادر با رشد اقتصادی جمعیت پس کرانه تکمیل می شود از این رو توجه به اشتغال زایی و انتفاع جمعیت پس کرانه بندر در فرآیندهای توسعه ای و زیرساخت های بندری دارای اهمیت است.

وی تصریح کرد: با توصیه های وزارت راه و شهرسازی و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، نگاه سازمان بنادر و دریانوردی بیش از پیش به تعامل شهر و بندر معطوف گردیده است که در همین راستا مطالعات جامعی در ۱۲ شهر و ۱۵ بندر صورت گرفته است، بر این اساس به عنوان اولین بندر طرح جامع توسعه بندر چابهار مبتنی بر نگاه ریل پایه توسط مشاور طرح ارائه و بررسی خواهد شد.

مدیر بندر چابهار: لزوم افزایش ظرفیت بندر به ۷۷ میلیون تن

در ادامه این جلسه، بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: نگاه سازمان بنادر به بندر چابهار نگاه ملی است و در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان با همکاری سازمان بنادر اقدام به ارائه مشوق ها و تخفیفات تعرفه ای و غیر تعرفه ای به منظور حمایت از صاحبان کالا و سرمایه گذاران و ایجاد ترافیک دریایی و کالایی در این بندر نموده است.

وی با تأکید بر تسریع در مباحث زیرساختی مربوط به ریل ورودی به بندر چابهار و ریل داخلی بندر شهید بهشتی پیش از جانمایی فرصت هایی که در بنادر همسایه وجود دارد، توسعه بندر چابهار در پس کرانه را با معطوف داشتن نگاه به آینده بندر و افزایش ظرفیت این بندر به ۷۷ میلیون تن از ضروریات دانست.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل های ترانزیت و صادرات، صادرات مجدد پس از فرآوری مواد معدنی و توجه به واردات ۹۵ درصدی کشور افغانستان، ایجاد کریدور جاده ای، تأسیساتی، اتصال بنادر شهید بهشتی و کلانتری و تکمیل فازهای طرح توسعه بندر نیازمند توجه همه جانبه و تسریع در اجرای این پروژه هاست.