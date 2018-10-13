نوآورترین دانشگاه های جهان معرفی شدند

جعفر مهراد، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات این رتبه بندی گفت: بر اساس رتبه بندی رویترز دانشگاه استنفورد طی چهار سال متوالی نوآورترین دانشگاه جهان است.

وی افزود: این رتبه بندی دانشگاه های جهان را بر حسب پیشرفت های جاری در علوم، اختراع فناوری های جدید و فعالیت های تازه‌ای را که در کسب و کار و صنایع بوجود می آورند رتبه بندی می کند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: دانشگاه استنفورد با بیشترین اختراعات و تحقیقات علمی مقام اول نوآورترین دانشگاه های جهان را بدست آورده است. اختراعات و تحقیقات علمی این دانشگاه، بیشترین استنادها را توسط سایر موسسات آموزش عالی جهان دریافت کرده است.

مهراد عنوان کرد: این استنادها در رتبه بندی نوآورترین دانشگاه های جهان نقش مهمی را ایفا می کند که توسط آنالیتکس کلاریویت بررسی و محاسبه می شود.

وی تاکید کرد: تحقیقات جاری دانشگاه استنفورد شامل پیشرفت های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی از جمله نسل جدید پیشرفته ترین سیستم های دوربین برای هدایت ماشین های بدون راننده و شبیه سازهایی است که می تواند تاثیر متقابل داروها را قبل از آن که داروهای جدید بر روی انسان آزمایش شود، پیش بینی کند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: در حالیکه رتبه تعدادی از دانشگاه های انگلستان و کشورهای آسیایی رو به کاهش است، دانشگاه های آمریکا در این رتبه بندی مکان های برتر را به خود اختصاص داده اند.

مهراد گفت: انستیتو فناوری ماساچوست، دانشگاه هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه واشنگتن در فهرست جدول رتبه بندی به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را از آن خود کرده اند.

وی افزود: سیستم دانشگاهی تگزاس حائز رتبه ششم است و دانشگاه ku Keuven بلژیک در جایگاه هفتم قرار دارد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز اظهار داشت: براساس اعلام این موسسه، رتبه هشتم مربوط به امپریال کالج لندن است. دانشگاه چپل هیل کارولینای شمالی و دانشگاه وندربیلت رتبه های نهم و دهم را بدست آورده اند.

مهراد خاطرنشان کرد: در مجمموع ۸ دانشگاه از ۱۰ دانشگاه نوآور سال گذشته، در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز در جمع ۱۰ دانشگاه نوآور جهان مشاهده می شوند.

وی افزود: براساس رتبه بندی رویترز، سایر دانشگاه های جهان نیز به پیشرفت های مشخصی نایل آمده اند. بیشترین موفقیت به دلیل تحقیقات علمی در باب گرافین از آن دانشگاه منچستر انگلستان است که با ۲۷ پله صعود از رتبه ۸۰ به رتبه ۵۳ ارتقا پیدا کرده است. گرافین ماده ای مقاوم، بی نهایت سبک، انعطاف پذیر و رسانا است که در الکترونیک، انرژی، حمل و نقل و سایر صنایع کاربرد فراوان دارد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: روندهای ژئوپولتیکی در رتبه بندی سال جاری عامل تعیین کننده است. در اروپا، بی اعتمادی به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در تحقیقات علمی تاثیرات منفی و مثبت فراوانی از خود بجا گذاشته است. آلمان و چین بر حضور تعداد دانشگاه های خود در بین ۱۰۰ دانشگاه نوآور جهان افزوده اند. عامل این افزایش به دلیل تعداد اختراعاتی است که دانشگاه های این دو کشور به ثبت رسانده اند.

مهراد تاکید کرد : در مجموع، آمریکا در بین ۱۰۰ دانشگاه نوآور جهان با ۴۶دانشگاه، آلمان و ژاپن هر کدام با ۹ دانشگاه رتبه های اول و دوم را در اختیار دارند.

وی اظهار داشت: کره جنوبی در فهرست جدول رتبه بندی دانشگاه های نوآور جهان با ۸ دانشگاه در جایگاه سوم قرار گرفته است.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: کشورهای چین، فرانسه و انگلستان نیز هر کدام دارای ۵ دانشگاه نوآور جهان است. سوئیس دارای ۳ دانشگاه، بلژیک، کانادا و هلند نیز هر کدام دارای ۲ دانشگاه و دانمارک و سنگاپور نیز هر کدام دارای یک دانشگاه نوآور جهان هستند.

مهراد گفت: براساس منطقه، آمریکای شمالی ۴۸، اروپا ۲۷، آسیا ۲۳ دانشگاه در بین ۱۰۰ دانشگاه نوآور جهان دارد. افریقا، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه فاقد دانشگاه نوآور جهان است.