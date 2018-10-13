بالا بودن سطح اطلاعات حقوقی مردم منجر به کاهش جرم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از عناصر مهم در پیشگیری از وقوع جرم، بالا بودن آگاهی‌های اجتماعی و عمومی است.

هاشمیان با بیان این که هر اندازه این آگاهی ها افزایش یابد آمار جرم و جنایت و مانند آن کاهش خواهد یافت، افزود: باید اطلاعات عمومی و حقوقی مردم را که نقش بازدارندگی از وقوع جرم دارد، افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اطلاعات حقوقی برای هر فردی در جامعه ضروری است زیرا حقوق درس زندگی است و کسی که با حقوق آشنا است علاوه بر این که حق کسی را ضایع نمی کند، اجازه هم می دهد کسی حقش را ضایع کند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: دادگستری گلستان در این زمینه از سال ۹۴ شروع به فعالیت کرد تا آگاهی مردم افزایش یافته و آمار جرم کاهش یابد.

وی تصریح کرد: در آن سال زمان تعداد زندانیان استان پنج هزار و ۵۰۰ نفر بود که طبق روال گذشته باید این تعداد به هشت هزار نفر در سال جدید می رسید اما با تلاش همکاران، آمار زندانیان ما کاهش یافته و به زیر پنج هزار نفر رسیده است.

طبق گفته هاشمیان برنامه سیمای قانون که از صدا و سیمای گلستان پخش می شود و توزیع بروشور بین مردم سبب کاهش پرونده های ورودی به دادگستری گلستان شده است.