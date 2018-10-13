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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۴

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خبر داد:

اعزام اولین گروه از خادمان اربعین حسینی آذربایجان شرقی به عراق

اعزام اولین گروه از خادمان اربعین حسینی آذربایجان شرقی به عراق

تبریز - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی، از اعزام اولین گروه از خادمان اربعین حسینی به کشور عراق خبر داد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موکب خدمات رسانی شباب حضرت علی اکبر(ع) شهر تبریز جهت استقرار در شلمچه و بصره به تعداد ۱۲۰ نفر به عراق اعزام شدند.

علی داداش زاده تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی امسال با برپایی ۲۰ موکب در عراق، روزانه به ۳۸ هزار نفر زائر خدمت رسانی می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه موکب اربعین شهرستان مرند نیز عازم کربلا شد، عنوان کرد: ۵۰ نفر از خادمان شهرستان مرند با حضور در کربلا نسبت به برپایی موکب اربعین اقدام کرده و به زائران خدمت رسانی می کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موکب اربعین شهرستان مرند برای پذیرایی از ۳ هزار زائر آمادگی دارد؛ مردم شهرستان مرند امسال ۲ میلیارد ریال نسبت به برپایی موکب اربعین کمک کرده اند.

کد مطلب 4428267

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