حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اگر به دیده انصاف به موضوع دستاوردهای انقلاب توجه کنیم، در می یابیم که انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیاری داشته ایم و اگر جنگ تحمیلی و تحریم ها وجود نداشت، موفقیت های بیشتری را کسب می کردیم .

وی در عین حال گفت: البته این تهدیدها و تحریم ها موجب رشد بیشتر ما و اتکاء به نیروهای داخلی شد.

این فعال سیاسی برای توجه بیشتر نسل جوان به آرمانهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: باید گذشته کشورمان را تا سال 57 برای جوانان به خوبی به تصویر بکشیم و بگوییم که در این مملکت بیگانگان چگونه مانع ترقی و رشد ما بودند و ایران را به کشور تولید کننده صرف نفت تبدیل کرده بودند و همه چیز را از خارج وارد می کردند.

این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین برای یادآوری تاریخ انقلاب، مطالعه خاطرات اسدالله علم و ظهور و سقوط خاندان پهلوی نوشته حسین فردوست را توصیه کرد.

وی تاکید کرد: امروز دیگر بیگانگان به ما خط نمی دهند و عملکردمان کاملا مستقل است و توانسته‌ایم در زمینه های مختلف موفقیت های خوبی کسب کنیم

اکرمی با تاکید بر اینکه ما باید نقش ایمان، اسلام، عاشورا، ولایت فقیه و حضور مردم در دفاع مقدس را نیز به نسل جدید بازگو کنیم، خاطرنشان کرد: اعتماد به نفس و نقش رهبری در پیروزی ما بسیار موثر بود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: باید نسل جوان ما بداند که اکنون در نیمه راه هستیم و هنوز به قله نرسیده ایم و چنانچه می خواهیم تا 50 سال آینده در جهان از لحاظ علمی حرف اول را بزنیم، باید همگی از نیروی فکری، بدنی و ظرفیت هایی که در ابعاد گوناگون داریم، به نحو احسن استفاده کنیم تا به قله اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی دست یابیم.