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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی کرمانشاه:

بیمارستان صحرایی در ثلاث باباجانی برپا می شود

بیمارستان صحرایی در ثلاث باباجانی برپا می شود

کرمانشاه_رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه از برپایی بیمارستان صحرایی در ثلاث باباجانی خبر داد.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیرساختها برای برپایی بیمارستانی صحرایی در تازه آباد به منظور خدمت رسانی به مردم مناطق زلزله زده فراهم شده است.

وی افزود: هم اکنون این بیمارستان در شهرستان روانسر جای گیری شده اما بنا به ضرورت در منطقه ثلاث باباجانی مستقر خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه افزود: پس از فراهم شدن مقدمات کار، این بیمارستان صحرایی در شهرستان ثلاث باباجانی جای گیری می شود.

وی با بیان اینکه این بیمارستان را تنها بیمارستان صحرایی در دست اقدام توسط مرکز فوریتهای پزشکی در سطح استان دانست، ابراز داشت: همچنین در صورت بازگشایی مرز خسروی، دو بیمارستان صحرایی در مرز خسروی و قصرشیرین برپا خواهد شد.

کد مطلب 4428274

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