تعداد ورزشکاران سازمان یافته اردستان ۳۱ درصد رشد داشته است

عباس روحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بخشی از زندگی افراد جامعه را ورزش تشکیل داده که این مورد اهمیت و جایگاه ورزش را برای ما روشن کرده و موجب می شود تا انسانها به کمال برسند.

وی افزود: ورزش از یک سو موجب تقویت قوای جسمانی شده و از سوی دیگر سلامت را برای تک تک افراد جامعه به دنبال خواهد داشت.

رئیس ورزش و جوانان اردستان گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی استفاده از سازمان های مردم نهاد یکی از وظایف اداره ورزش و جوانان بوده که در این راستا به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت جوان شهرستان باید یک سازمان مردم نهاد را به ثبت برسانیم که تا کنون دو سازمان مردم نهاد ورزشی به ثبت رسیده است.

وی از برگزاری بیش از ۳۰ دوره مسابقات ورزشی در رشته های مختلف همچون والیبال، فوتسال و آمادگی جسمانی در یکسال گذشته و اعزام ۸۰ نفر ورزشکار به مسابقات استانی و کشوری خبر داد.

روحانی افزود: مهمترین نتایج افراد شرکت کننده در مسابقات استانی و کشوری چهار عنوان تیمی در سطح استان در رشته های کونگ فو، اسکیت، بازی های بومی محلی و ۱۰ مدال در رشته های مختلف بوده است.

وی اعلام کرد: به همت جوانان پرشور و تلاشگر ورزشی اردستان توانستیم یک سهمیه حضور در لیگ مسابقات رولبال استان را کسب کنیم.

رئیس ورزش و جوانان اردستان همچنین از رشد ورزشکار سازمان یافته نسبت به شش ماهه اول سال ۹۶ خبر داد و گفت: این آمار رشد ۳۱ درصدی را در اردستان داشته و بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر ورزشکار اردستانی در طرح اوقات فراغت شرکت داشته اند.

وی تاکید کرد: در راستای تجهیز خانه های ورزشی روستایی توانسته ایم شش خانه ورزشی روستایی را در این زمینه تجهیز کنیم و پنج خانه دیگر در حال تجهیز است.