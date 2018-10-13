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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۶

طی ۱۱ روز گذشته اتفاق افتاد؛

هلاکت ۲۶۹ مزدور سعودی در عملیات‌های تک‌تیراندازان یمنی

هلاکت ۲۶۹ مزدور سعودی در عملیات‌های تک‌تیراندازان یمنی

تک تیراندازان یمنی طی ۱۱ روز گذشته موفق شدند ۲۶۹ عنصر مزدور سعودی را در جبهه های مختلف نبرد به هلاکت برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش یمن اعلام کرد که تک تیراندازان این کشور طی ۱۱ روز اخیر خسارت های فراوانی را به صفوف مزدوران سعودی تحمیل کرده اند.

طبق اعلام ارتش یمن، تک تیراندازان یمنی طی ۱۱ روز گذشته موفق شدند ۲۶۹ عنصر مزدور سعودی را در نقاط مختلف نبرد به هلاکت برسانند.

خبر دیگر اینکه مواضع مزدوران سعودی در ساحل غربی به ویژه در الدریهمی زیر آتش حملات توپخانه ای نیروهای یمنی قرار گرفت.

به دنبال این عملیات گسترده شمار زیادی از مزدوران سعودی به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

کد مطلب 4428297

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