نشست «تحلیل آسیب شناسانه زیرگذر چهارراه ولیعصر» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از دوره ششم سلسله نشست های یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (نشست ۱۴۴) با موضوع «تحلیل آسیب شناسانه زیرگذر چهارراه ولیعصر» برگزار می شود.

در این نشست فیلم «چنارستان» اثر هادی آفریده نمایش داده خواهد شد و مجید ابراهیم پور (کارشناس ارشد مطالعات شهری) درباره «مساله زیرگذر چهارراه ولیعصر: فنی یا سیاسی؟» و زهره دودانگه (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری) درباره «خوانایی نشانه شناختی در زیرگذر چهارراه ولیعصر» سخنرانی خواهند کرد.

این نشست یکشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۶ تا ۱۹ در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.