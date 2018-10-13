آلمان کنترل مرزی اتریش را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هورست زیهوفر» وزیر کشور آلمان با بیان اینکه برلین کنترل مرز مشترک با اتریش را تمدید می کند، افزود: آلمان در حال حاضر هیچ پیش شرطی برای تمدید کنترل مرزی تعیین نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تصمیم برلین در حالی اتخاذ شده که اتحادیه اروپا همواره مخالفت هایی را در این باره داشته است، خاطرنشان کرد: آلمان برای شش ماه دیگر کنترل مرز مشترک با اتریش را تمدید کرده و در این زمان تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ می کند.

وزیر کشور آلمان همچنین اظهار داشت: زمان کنترل مرزی اتریش تا ۱۱ ماه می سال ۲۰۱۹ میلادی خواهد بود و این موضوع در نشست روز جمعه کمیسیون اروپا به اطلاع اعضا خواهد رسید.

آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی همزمان با افزایش موج ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به مرزهای اروپایی کنترل ویژه مرزی اتریش را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.