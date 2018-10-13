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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

رئیس عتبات و عالت استان زنجان خبر داد:

بارگیری ۳۵ کامیون بار از زنجان به مقصد عتبات عالیات در عراق

بارگیری ۳۵ کامیون بار از زنجان به مقصد عتبات عالیات در عراق

زنجان-رئیس عتبات و عالت استان زنجان به اعزام نخستین گروه از خادمان اربعین حسینی زنجان به عراق خبر داد و گفت: یکشنبه ۲۲ مهرماه سال جاری ۳۵ کامیون بار برای کشور عراق بارگیری می‌شود.

ذبیح‌الله بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر به اعزام نخستین گروه از خادمان اربعین حسینی زنجان به عراق خبر داد و گفت: یکشنبه ۲۲ مهرماه سال جاری ۳۵ کامیون به مقصد عتبات عالیات در کشور عراق بارگیری می‌شود. 

وی اظهار کرد: ستاد اربعین سه کمیته تغذیه و پشتیبانی، اسکان و خدمات در کشور عراق فعال دارد و خدمات لازم به زائران ارائه می‌شود. 

رئیس ستاد عتبات و عالیات استان زنجان گفت:  امسال ۱۸ موکب برای ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی از استان زنجان در کشور عراق مستقر خواهد شد و زنجان برای چهارمین سال متوالی است که اقدام به برپایی موکب می‌کند و روزانه در هر وعده به ۲۷ هزار نفر خدمات ارائه خواهند داد. 

بابایی تأکید کرد: تأسیسات نانوایی، پتو و اقلام خوراکی دیگر به کشور عراق بارگیری می‌شود و خوشبختانه کمک‌های مردم نسبت به موکب‌ها به‌صورت نقدی و غیر نقدی بسیار خوب بوده است. 

وی گفت: سال گذشته استان زنجان ۱۴ موکب در کشور عراق مستقر کرده بود. 

کد مطلب 4428308

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