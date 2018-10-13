شاگردان خادم به تمرین ورزش باستانی پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان که چند روز دیگر عازم رقابتهای جهانی در بوداپست مجارستان هستند، با حضور در زورخانه نامجو تمرینات ورزش باستانی را برگزار کردند.

تمرینات ملی پوشان آزادکار تا زمان اعزام به بوداپست در خانه کشتی تهران ادامه خواهد داشت.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: باقر یخکشی

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی

۷۹ کیلوگرم :عزت اله اکبری

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی

۹۲ کیلوگرم : علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۲۸ تا ۳۰ مهرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.