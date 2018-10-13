توانمندی های هشترود در عرصه نوآوری و فناوری معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه دیروز جمعه در جلسه کارگروه نمایشگاه ربع رشیدی که در هشترود برگزار شد، ابراز داشت: زمانی که یک استاد دانشگاه از ثروت آفرینی و کارآفرینی صحبت می کند دیدگاه ها نسبت به او منفی می شود، همچنان پارادایم دو گانه علم بهتر است یا ثروت در کشور ما حاکم است، در دنیای امروز این مسائل حل شده و از آن ها عبور کرده اند. لازم است چارچوب ذهنی ما در این مورد اصلاح شود و از این دوگانه ها عبور کنیم.

امینیان بیان داشت: پارک های علم و فناوری به دنبال ارتباط دادن این حوزه ها و جزایر جداگانه با همدیگر هستند تا دستگاه های اجرایی ما خروجی نوآورانه و رفتار خلاقانه داشته باشند تا دانشگاه های ما بدنبال برآورده کردن نیاز واقعی صنعت، کشاورزی و خدمات باشند.

وی گفت: خوشبختانه در سایه توجه جدی که دولت به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد داشته است و همچنین فضای عمومی کشور شاهد تضعیف گرایش به مدرک گرایی بوده ایم و شاهد پیدایی این روند هستیم که توانایی و خلاقیت افراد بجای مدرک معیار و ملاک کارایی و کارآمدی فرد تلقی می شود.

وی گفت: در دنیای امروز علم منجر به تولید ثروت شده است، دانشگاه های نسل سوم کارآفرین و ثروت آفرین هستند اما متاسفانه در کشور ما دانشگاه یک جزیره مستقل است. حوزه اجرایی یک جزیره است و صنعت و اقتصاد ما همین طور و ما با مجموعه ای از جزایر جدا از هم روبرو هستیم.

وی گفت: لازمه برون رفت از وضعیت موجود ارتباط دانشگاه با صنعت، بازار و دستگاه های اجرایی است یعنی تشکیل مثلث ارتباط.