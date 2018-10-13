مراسم روز جهانی کودک در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن روز جهانی کودک صبح شنبه با همکاری شبکه بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دبستان شهید مسیبی روستای بهمنیاری شهرستان گناوه با برنامه های مختلف برگزار شد.

مسئول بخش کودکان شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهار داشت: با توجه به اهمیت دوران کودکی و ضمن توجه به حساسیت های موجود در راستای تامین و برآورده کردن نیاز های گسترده فردی، اجنماعی، روانی، بهداشتی و امنیتی کودکان، هشتم اکتبر به نام روز جهانی کودک نامگذاری شده است.

زینب شیخ نصری افزود: بنابراین روز جهانی کودک فرصتی برای ایجاد برابری میان کودکان و بررسی مسائل مربوط به آنان است.

وی گفت: از آنجا که آینده از آن کودکان امروز است بنابر این شعار امسال روز جهانی کودک «آینده را باید ساخت» از سوی دبیرخانه هفته ملی کودک نامگذاری شده است که در راستای ارتقای رشد و تکامل آنها باید گام برداشت.

قصه گویی، نمایش عروسکی، مسابقه، پرواز بادبادک‌ها، اهدای کتاب، پذیرایی سالم، پخت نان محلی در مدرسه، از برنامه های این مراسم بود.