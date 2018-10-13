بارش باران در محور چالوس/ مه گرفتگی و کاهش دید در فیروزکوه

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برابر آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه محورهای استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، گیلان و مازندران (اکثر محورها)، محور کرج-چالوس (محدوده تونل شماره ۵ تا تونل شماره ۹) و محور کاشمر در استان خراسان رضوی با بارش باران همراه شده است.

وی ادامه داد: مه گرفتگی همراه با کاهش دید از استان اردبیل (ارتفاعات) و محور فیروزکوه (محدوده گدوک) گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا گفت: باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره) با ترافیک نیمه سنگین همراه است و دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.