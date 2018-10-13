به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی امین ناجی صبح شنبه در دیدار با مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور اظهار داشت: از سال جاری به دانشجویان برتر جشنواره‌های فرهنگی، علمی و ورزشی تخفیف شهریه تعلق خواهد گرفت.

وی در خصوص تخفیف شهریه دانشجویان برتر المپیادهای ورزشی افزود: برای دانشجویانی که رتبه‌های برتر را در جشنواره‌های کشوری کسب می کنند علاوه برحکم جشنواره نامه‌ای با امضای معاون اداری مالی و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی اهدا می شود و با توجه به رتبه های کسب شده تخفیفاتی به آنها تعلق می گیرید.

امین ناجی همچنین در خصوص همکاری اعضای علمی با انجمن های علمی دانشجویی گفت: با تصویب شورای فرهنگی به اعضای هیئت علمی که انجمن های علمی دانشجویی همکاری می کنند حکم مشاوره داده خواهد شد.

وی در خصوص حمایت های مالی از دانشجویان گفت: علاوه بر وام بانک عامل که به همه دانشجویان متقاضی پرداخت می شودامسال اعتبار خوبی از طرف وام صندوق رفاه و بنیاد علوی برای دانشگاه پیام نور اختصاص داده شده است که دانشجویان می توانند از آن اسفاده کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور بیان کرد: برای دانشجویان کم بضاعتی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و مشکلات مالی عدیده ای دارند با کمک بنیاد علوی اعتباراتی در نظر گرفته شده است.