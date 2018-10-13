لزوم نظارت جهاد کشاورزی بر عرضه کالای تنظیم بازار قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان قرچک با تسلیت فرارسیدن ماه صفر اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز و نوسان ایجادشده، متعاقب آن نیز اجناس و کالاهای ضروری موردنیاز مردم دچار افزایش قیمت شده است که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: باید با نظارت، تلاش و کار شبانه‌روزی توسط تمامی اعضاء جلسه نسبت به کنترل و کاهش قیمت‌ها بیش‌ از پیش اقدام و در جهت کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تصمیمات و اقدامات لازم صورت گیرد.

سرپرست فرمانداری قرچک افزود: به‌منظور نظارت بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی، ضرورت دارد که بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی با شدت و جدیت بیشتری دنبال شود و که انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

خطیبی وظیفه دیگر نهادهای نظارتی را مقابله با احتکار برشمرد و مقابله با آن را از رویکردهای اصلی و حائز اهمیت کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان دانست.

وی تأکید کرد: به جهت هماهنگی و تعاملات هرچه بیشتر و تسریع در امور، اداره تعزیرات حکومتی وادارات عضو کارگروه نمایندگان خود را به‌صورت مرتب درگشت‌های مشترک اعزام نمایند و درگشت‌های مشترک شناسایی محل‌های احتکار کالا را نیز مدنظر و موردتوجه قرار دهند.

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان قرچک بیان داشت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان توزیع هرگونه گوشت قرمز و گوشت مرغ (کالای تنظیم بازار) را با هماهنگی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت در نقاط مختلف شهر به‌صورت عادلانه توزیع شودد.

خطیبی بیان داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی شهرستان لیست افراد متخلف صنفی، محتکرین و ... را به اداره امور مالیاتی شهرستان نیز اعلام نمایند تا درزمینهٔ اخذ مالیات متعلقه مدنظر قرار دهند و اداره صنعت، معدن و تجارت لیست تمامی انبارهای موجود در شهرستان را به فرمانداری ارسال کند.

سرپرست فرمانداری قرچک تأکید کرد: با توجه به اعلام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در خصوص جمع‌آوری مراکز غیرمجاز طیور و دست‌فروش‌های دوره‌گرد و در راستای جلوگیری و پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، شهرداری قرچک نسبت به تأمین خودروی مناسب برای انجام گشت مشترک و جمع‌آوری پرندگان زنده غیرمجاز اقدام شود.

وی افزود: اداره جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به ارائه آمار و قیمت نهادهای کشاورزی شامل بذر، کود و سموم و مقدار سهمیه توزیع‌شده بین کشاورزان را به فرمانداری اعلام نماید.



