به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی مجارستان از امروز تا زمان اعزام به این مسابقات در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) رضا خدری (البرز) محمد حسینوند پناهی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) علی رضا نجاتی (قم)

۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران)محمد جواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی - میثم دلخانی (فارس) حسین اسدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس)علی ارسلان (مازندران) اصغر عالی محمدی - مهدی زیدوند (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمد چوبچیان (گیلان)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) عباس مهدی زاده(اصفهان) کیوان رضایی (فارس)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح - ایمان انصاری (تهران)

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) علی اکبر یوسفی - امیر محمد حاجی پور (مازندران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: جمشید خیرآبادی(سرمربی تیم امید) - محمدعلی چمیانی –مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ- داود اخباری

ماساژور: محمد علیزاده

مدیر فنی: احد پازاج

سرپرست: سید موسی طباطبایی

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.