ذخیره کالاهای اساسی در استان قزوین در حد مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: کالاهای مصرفی روزانه مردم باید تامین شود و مداخلاتی که در کاهش و تنطیم قیمت می کنیم لازم است تاثیرگذارباشد.

وی افزود: در ذخیره سازی باید به فکر شرایط بدتر باشیم و یک ذخیره برای شرایط بحرانی هم داشته باشیم تا در هیچ مقطعی غافلگیر نشویم.

استاندار قزوین تصریح کرد: در تامین لاستیک سواری مشکل نداریم برای خودروهای سنگین باید اقدام کنیم و در صورت لزوم برای جابجایی کالا از امکانات حمل و نقل ارتش و سپاه هم استفاده شود.

زاهدی در خصوص صادرات محصول گوجه فرنگی اظهارداشت: ابتدا باید نیاز داخلی تامین شود و اگر صادرات آن در بازار استان تاثیر نگذارد چون صادرکننده تعهد ایجاد کرده به میزان محدود اجازه صادرات داده شود.

وی در خصوص تامین نیازهای اربعین اظهارداشت: در این زمینه هیچ مشکلی نیست و خود مردم بهترین پذیرایی را انجام می دهند هروقت کار را دولتی کردیم مشکل ایجاد شده است.

استاندار گفت: اجازه دهیم خود مردم عراق میزبان اصلی باشند و اولویت در تامین مایحتاج عمومی با مردم است و در خصوص نان هم پیشنهاد دادیم قیمت نان با دادن یارانه افزایش قیمت نداشته باشد.