دستان ما در مشکلات اقتصادی امروز کشور خالی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی صبح شنبه در اجلاسیه شهدای دانشجو در خراسان جنوبی بیان کرد: شهدا راه حسین(ره) را برگزیده اند.

وی با اشاره به دو هزار شهید و ۶۱ شهید دانشجوی خراسان جنوبی بیان کرد: آمده ایم در محضر شهدا درس بگیریم و از مکتب آن ها یاد بگیریم.

سردار نقدی با بیان این کنگره یک تشریفات و مراسم عزاداری برای عزیزان نیست، افزود: کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی برنامه ای عاشقانه است.

وی با بیان اینکه باید گریزی به آموزه های شهدا بزنیم و یاد بگیریم چگونه می توانیم خواسته های ولی امر را عملی کنیم، افزود: مطالبه ولایت از جوانان این است که پرچم انقلاب به زمین نیفتد و باید از این مراسم یاد بگیریم که چگونه این مطالبه را عملیاتی کنیم.

سردار نقدی با اشاره به اینکه آنهایی که پرچم مبارزه با تروریست ها را برداشتند در قدم اول دانشجویان بوده اند، افزود: دانشجویان در یک عملیات حیرت انگیز با عنایت پرودگار با همه کودتا چی ها مقابله کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: دانشجویان به برکت اسلام ناب محمدی جایگاه و منزلتی پیدا کرند که نماد آن شهدای دانشجو هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب اسلامی با عقب ماندگی های عجیب و غریب در کشور مواجه بودیم، میراث خفت آور دوران ستم شاهی، روند معکوس تولیدات کشاورزی و مردم فقیر و گرسنه که لازم بود حرکتی جهت تحول در روستاها شکل بگیرد و دانشجویان اولین کسانی بودند که در این خصوص قدم برداشتند.

وی با بیان اینکه جهاد سازندگی را دانشحویان پایه گذاری کردند، افزود: فاتحان بزرگ عملیات های مهم دانشجویانی بودند که پرچم مبارزه را در مقابل دشمن بالا نگه داشتند.

سردار نقدی با اشاره به اینکه پس از دوران جنگ نیز دانشجویان جهاد علمی را به راه انداختند، گفت: امروز جهاد علمی دانشجویان ما را به قله های بزرگ علمی رساند.

وی با بیان اینکه وقتی موشک ها کشور را به لرزه می انداخت دستان کشور ایران خالی بود، عنوان کرد: خوشبختانه در عصر کنونی کشور ایران به جایی رسیده است که ماهواره پرتاپ می کند و موشک های زمین به زمین می سازد و این نتیجه جهاد علمی دانشجویان بوده است.

وی بیان کرد: برخی فکر می کنند پیشرفت های ایران بخاطر این است که اهتمام دولت و نظام تنها به جنبه های نظامی بوده و از معیشت مردم غافل شدند در حالی که این تصور بسیار غلطی است و بودجه هایی که برای اهداف غیرنظامی خرج شده بارها بیشتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه علت پیشرفت نیروهای مسلح این بود در حالی که راه ها برای دسترسی به امکانات بسته بود به دانشگاه ها مراجعه کردند، افزود: دانشجویان در جهاد مقابل تروریست، جهاد در مقابل شیطان بزرگ، جهاد دفاع مقدس و جهاد علمی پیشتاز بودند و مقام معظم رهبری توقع دارند کماکان این پرچم در دست جوانان باشد و این میسر نمی شود مگر اینکه بر دامن شهیدان چنگ بزنیم.

وی با بیان اینکه امروز کشور ایران با تهاجم اقتصادی و روانی مواجه است، اظهار داشت: مشکل امروز کشور ایران ساده ترین مشکل در انقلاب اسلامی بوده است چراکه روزی که جوانان کشور در مقابل رژیم شاه ایستادگی کردند تمامی اقتصاد و نیروها در دست آن ها بود اما در مقابل شان به پیروزی رسیدیم در حالی که امروز به پیشرفت های بسیار زیادی رسیده ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس با ولایت مداری و اخلاص به پیروزی رسیدیم، افزود: در جنگ تحمیلی جوانان درخشیدند اما دستان ما خالی بود.

وی بیان کرد: دیگر کشورها یک چرخ هواپیما به ما نفروختند ولی دشمن اگر در ابتدای جنگ دو هزار تانک داشت، در پایان جنگ، شش هزار تانک داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در اقتصادی که امروز مشکل ما است، دستان ما خالی نیست.

وی با بیان اینکا اقتصاد پیش رو نیاز به انرژی و مواد اولیه دارد، گفت: تمام مواد اولیه صنعتی که در دنیا استفاده می شود، چند برابر جمعیت زیر پای ما است.

وی با بیان اینکه یک اقتصاد مولد نیروی انسانی و علم و فناوری می خواهد، اظهار کرو: فناوری امروز ما فناوری است که همه دنیا را فرا گرفته و هزاران اختراع ثبت شده داریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در تعداد مطلق مهندسین، سومین کشور جهان هستیم.

وی بیان کرد: یکی دیگر از موارد مورد نیاز برای تولید، آب بوده که در حال حاضر سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی داریم.

سردار نقدی با بیان اینکه آسان ترین مشکلی که پیش رو داریم، اقتصاد است، افزود: مشکل ما تفکر است چرا که اگر منطق شهدا را در این عرصه بیاوریم، همه مشکلات حل می شود.

وی ادامه داد: باید به جای اینکه گدایی کنیم که نفت را بیشتر بفروشیم و رفاه کاذب ایجاد کنیم، ظرفیت ها را فعال کنیم.

سردار نقدی خطاب به دانشجویان اظهار کرد: امروز پرچم استفاده از ظرفیت داخلی، بستن شیرهای نفت به روی استکبار و پرچم حمایت از تولید داخلی را بلند کنید.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دانشجویان باید امروز پرچم تولید ملی و مبارزه با واردات و قاچاق بی رویه را برافرازند.