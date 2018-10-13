آخرین وضعیت واژگونی اتوبوس مرودشت/ ۶ کشته و ۱۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یک مقام مسئول در اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس که هماینک در موقعیت اتوبوس واژگون شده حاضر است درباره جزئیات حادثه تصادف اتوبوس شاهین شهر ـ شیراز تصریح کرد: ساعت ۵:۴۵ صبح امروز این اتوبوس از شاهینشهر به شیراز عازم بود که در محدوده ۳۰ کیلومتری نزدیک مرودشت واژگون شد.
وی در مورد علت و چگونگی حادثه نیز گفت: علت اولیه حادثه به دلیل خوابآلودگی راننده بوده است به صورتی که در ۳۰ کیلومتری مانده به مرودشت راننده خواب بوده و با برخورد به یک تپه خاکی و بعد از عبور از گارد ریل وسط جاده در سمت مقابل واژگون میشود.
روشن تعداد کشتهشدگان را ۶ نفر اعلام کرد و افزود: ۱۵ نفر از هموطنان نیز در این حادثه دلخراش مصدوم شده اند.
وی با تأکید بر اینکه برای دو فرانسوی حاضر در اتوبوس هیچگونه مشکلی به وجود نیامده اظهار کرد: تمام مصدومان را اورژانس سریعاً به بیمارستانهای نزدیک منتقل کرده و حال عمومی آنها مساعد است. همچنین مابقی مسافران نیز بهسلامت با اتوبوس جایگزین راهی شیراز شدند.
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