شکست قهرمان دوره گذشته در خانه/ برد شیرین فراز بام در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره رقابت های هندبال لیگ برتر آقایان با دیدار تیم های نفت و گاز گچساران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و زاگرس اسلام آباد به میزبانی نفت و گاز برگزار شد.

در این دیدار که عصر پنجشنبه در مجموعه پد خندق گچساران برگزار شد، نفت و گاز که امسال با تیمی جوان پا به مسابقات گذاشته بود در گام نخست با نتیجه ۲۵ - ۲۰ مغلوب زاگرس اسلام آباد شد تا قهرمان دوره گذشته رقابت های لیگ برتر هندبال آقایان با شکست روبه رو شده و اولین شکست نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در هفته اول رقابت ها رقم بخورد.

اما در شهر دهدشت، فراز بام خائیز دهدشت که برای اولین بار پا به رقابت های لیگ برتر هندبال گذاشته بود، در گام نخست کار بزرگی انجام داد.

فراز بام که از بازیکنان جوان و باتجربه در ترکیب خود سود می برد، در نخستین گام در ورزشگاه شهید باهنر دهدشت و حضور پرشور هواداران خود میزبان تیم نیروی زمینی کازرون بود.

تشویق بی امان هواداران فضا را برای برگزاری یک بازی پر هیجان فراهم کرده بود و در پایان، تیم فرازبام با نتیجه ۳۰- ۲۴ موفق به شکست تیم نیروی زمینی کازرون شد تا نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد یک برد و یک باخت را در هفته اول لیگ برتر هندبال تجربه کرده باشند.

فرازبام در هفته دوم نیز مصاف مهمی با تیم هپکوی اراک خواهد داشت.