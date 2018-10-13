امدادرسانی به ۲۰۰۰ کرمانشاهی حادثه دیده/انجام ۱۰۵ عملیات رهاسازی

محمدرضا امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وقوع ۵۵۱ حادثه ۲ هزار و ۸۸ کرمانشاهی حادثه دیده توسط نیروهای هلال احمر امداد رسانی شدند.

وی تعداد کل آسیب دیدگان را در نیمه نخست امسال را ۲ هزار و ۹۸۹ نفر دانست و گفت: مجموع کل نجات یافتگان ۶۹۳ نفر شامل ۳۷۴ نفر انتقال داده شده و ۳۱۹ سرپایی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه به یک هزار و ۵۱۰ نفر امداد رسانی شده، مجموع کل افراد اسکان داده شده را ۱۶۶ نفراعلام کرد.

وی با اعلام اینکه پنج هزار و ۵۸۲ نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شده، مجموع کل عملیات های انجام شده رهاسازی را ۱۰۵ مورد دانست.

امیریان خاطرنشان کرد: میانگین زمان اطلاع رسانی حوادث جاده ای از زمان وقوع تا اطلاع به جمعیت هلال احمر در این مدت چهار دقیقه و ۳۲ ثانیه بوده است.

وی افزود: همچنین میانگین زمان حضور در صحنه عملیات حوادث جاده ای از زمان اطلاع به جمعیت تا حضور در صحنه هشت دقیقه و ۳۷ ثانیه بوده است.

امیریان میانگین مدت زمان عملیات در حوادث جاده ای از آغاز تا پایان را یک ساعت و سه دقیقه اعلام و عنوان کرد: در نیمه سال نخست امسال ۲۵ قلم زیستی و ۷۵۰ قلم مواد غذایی میان مردم توزیع شده است.

وی گفت: طی این مدت ۹۱۱تیم عملیاتی، ۱۴ پزشک، ۳۱ پرستار، چهار هزار و ۴۸۹ نجاتگر، یک هزار و ۵۹ امدادگر برای ارائه خدمات به مردم فعالیت کردند.