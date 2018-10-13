مرز مهران به صورت دقیق کنترل می شود/ افراد بدون ویزا مراجعه نکنند

سرهنگ حسن کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های گذشته شاهد این بودیم که افرادی بدون گذرنامه و ویزا به مرز مهران مراجعه می کردند، عراق با جدیت از ورود آنها جلوگیری و ممانعت می کند و ما نیز برای این که زائرین اذیت نشوند مجبور هستیم که در ورودی های استان کنترل ها را، انجام و آنها را عودت دهیم.

وی افزود: برای عودت افراد بدون ویزا اردوگاه و ناوگان حمل و نقل مناسب را آماده کردیم، اگر افراد بدون ویزا از هر طریقی خود را به مهران رسانده قطعا آنجا کنترل شدیدتر و حتما به این کمپ اعزام و از آن قسمت با اتوبوس هایی که پیش بینی شده از استان ایلام خارج خواهند شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام عنوان کرد: خواهش ما این است که زائرین حتما برای عزیمت به کشور عراق گذرنامه و نیز ویزای معتبر تهیه کنند، از گذرنامه های دیگران نباید استفاده کنند و مسلما اجازه خروج آنها داده نمی شود. همچنین زائرین باید از مراکز مجاز که رسمی هستند ویزا تهیه کنند.

وی تصریح کرد: بعضا در سال های گذشته شاهد بودیم که برخی زائران ویزای جعلی استفاده کردند و به آنها ویزای جعلی فروختند و کشور عراق آنها را کنترل کرده و منجر به دستگیری آنها شده بود.

کاظمی افزود: از هم استانی ها تقاضا داریم که برای این که زائران زیادی از استان های مختلف سراسر کشور به این استان برای زیارت عتبات عالیات سفر می کنند، از تردد غیر ضروری در راه های مواصلاتی منتهی به مهران پرهیز کنند و آماده خدمات رسانی مناسب به زائران باشند.