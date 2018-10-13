خرید توافقی ۶۱ هزار تن انواع محصول از کشاورزان استان همدان

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید توافقی محصولات امری مهم در صیانت از منافع کشاورزان بوده و از سقوط قیمت و نقش آفرینی دلالان و زیان کشاورزان جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید توافقی به محصولات جو، ذرت، سبوس و شیر اختصاص دارد، اظهار داشت: خرید توافقی توسط تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید انجام می‌شود.

عباسی اینگونه خرید را در بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران بخش کشاورزی موثر دانست و گفت: هدف از خرید توافقی کاهش واسطه‌های بخش کشاورزی در خرید و فروش محصولات کشاورزی است که در نهایت به سود کشاورز و مصرف‌کننده منتهی می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با اعلام اینکه خرید توافقی درتمامی شهرستان‌های استان صورت می گیرد، عنوان کرد: شهرستان رزن با بیش از ۱۱ هزار تن خرید توافقی بیشترین میزان خرید توافقی را به خود اختصاص داده است.