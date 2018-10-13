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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

مدیر تعاون روستایی استان همدان عنوان کرد:

خرید توافقی ۶۱ هزار تن انواع محصول از کشاورزان استان همدان

خرید توافقی ۶۱ هزار تن انواع محصول از کشاورزان استان همدان

همدان - مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: طی نیمه نخست امسال ۶۱ هزار تن انواع محصول کشاورزی توسط شبکه تعاونی های کشاورزی و روستایی از کشاورزان استان همدان خریداری شده است.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید توافقی محصولات امری مهم در صیانت از منافع کشاورزان بوده و از سقوط قیمت و نقش آفرینی دلالان و زیان کشاورزان جلوگیری می کند.  

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید توافقی به محصولات جو، ذرت، سبوس و شیر اختصاص دارد، اظهار داشت: خرید توافقی توسط تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید انجام می‌شود.

عباسی اینگونه خرید را در بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران بخش کشاورزی موثر دانست و گفت: هدف از خرید توافقی کاهش واسطه‌های بخش کشاورزی در خرید و فروش محصولات کشاورزی است که در نهایت به سود کشاورز و مصرف‌کننده منتهی می‌شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با اعلام اینکه خرید توافقی درتمامی شهرستان‌های استان صورت می گیرد، عنوان کرد: شهرستان رزن با بیش از ۱۱ هزار تن خرید توافقی بیشترین میزان خرید توافقی را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 4428407

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