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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال خبر داد؛

اسامی برتر دختران و پسران در ۶ ماهه اول سال

اسامی برتر دختران و پسران در ۶ ماهه اول سال

معاون اسنادهویتی سازمان ثبت احوال بااشاره به اینکه امیرعلی و فاطمه اسامی اول پسران و دختران در ۶ ماهه اول سال بوده است، گفت:امیرحسین، حسین و امیرعلی بیشترین فراوانی را در ماه محرم داشته است.

سیف الله ابوترابی معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فراوانی اسامی پسران در ۶ ماهه اول سال گفت: نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، محمدطاها، محمد حسین و کیان به ترتیب ۱۰ اسم اول پسران بودند.

وی همچنین در خصوص اسامی برتر دختران نیز گفت: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهرا ۱۰ اسمی بودند که بیشترین فراوانی را در ۶ ماهه اول سال به خود اختصاص دادند.

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در مورد بیشترین فراوانی اسم پسران در ماه محرم اظهار داشت: امیرحسین، حسین، امیرعلی، علی، محمد، ابوالفضل، امیرعباس، محمد و حسین نیز بیشترین فراوانی را در ماه محرم داشته اند.

ابوترابی به تعداد ولادت های ۶ ماهه نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۰۶ هزار و ۷۸۸ نوزاد متولد شده اند که از این تعداد ۳۶۴ هزار و ۳۹۷ پسر و ۳۴۲ هزار  و ۳۹۱ دختر بوده اند.

کد مطلب 4428424
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      3 5
      پاسخ
      اصولا این چیزها به دروغ منتشر می شود، نام های مذهبی به شدت کاهش یافته اند و درصد اسامی هم گفته نشده

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