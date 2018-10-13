اسامی برتر دختران و پسران در ۶ ماهه اول سال

سیف الله ابوترابی معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فراوانی اسامی پسران در ۶ ماهه اول سال گفت: نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، محمدطاها، محمد حسین و کیان به ترتیب ۱۰ اسم اول پسران بودند.

وی همچنین در خصوص اسامی برتر دختران نیز گفت: فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهرا ۱۰ اسمی بودند که بیشترین فراوانی را در ۶ ماهه اول سال به خود اختصاص دادند.

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در مورد بیشترین فراوانی اسم پسران در ماه محرم اظهار داشت: امیرحسین، حسین، امیرعلی، علی، محمد، ابوالفضل، امیرعباس، محمد و حسین نیز بیشترین فراوانی را در ماه محرم داشته اند.

ابوترابی به تعداد ولادت های ۶ ماهه نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷۰۶ هزار و ۷۸۸ نوزاد متولد شده اند که از این تعداد ۳۶۴ هزار و ۳۹۷ پسر و ۳۴۲ هزار و ۳۹۱ دختر بوده اند.