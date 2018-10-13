به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری صبح شنبه در مراسمی به مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) با تسلیت ایام ماه صفر یکی از درس های اساسی عاشورا را ایثار و از خودگذشتگی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از اساسی ترین درس های کربلا درس ایثار و از خود گذشتگی است و نخستین ایثارگر عاشورا خود امام حسین (ع) است که خود و خاندانش را برای حفظ دین و برای هدایت مردم ایثار کرد.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر افزود: ایثار یعنی انسان از خود بگذرد تا دین زنده بماند تا به کسی کمک شود یا کسی زنده بماند؛ ایثار یعنی ار انسان خود تنگ دست باشد باز هم برای کمک به خلق خدا بتواند کمک کند.

وی اضافه کرد: وقتی نوبت به بنی هاشم رسید، اباعبدالله علیه السلام اول فرزندش را ایثار کرد و به میدان فرستاد؛ نمونه دیگر ایثارگری در کربلا حضرت عباس (ع) است که لب تشنه به فرات رسید و مشک را پر کرد اما خود نتوانست آب بخورد تا بتواند آب را به خیمه‌ها برساند.

مدیر حوزه علمیه بوشهر با بیان اینکه ما درس ایثارگری را باید از امام حسین بیاموزیم بیان داشت: امروز در این شرایط سخت نباید این فضیلت بزرگ را فراموش کنیم؛ به خودمان نگاه کنیم ببینیم چقدر از خودگذشتگی و ایثار داریم و تا چه اندازه حاضریم به زندگی یک نفر کمک و در راه دین هزینه کنیم تا دین بماند و در دنیا مؤثر باشد.

حجت الاسلام خدری به پیش رو بودن اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در پیش داریم حماسه بزرگ پیاده روی اربعین است که امسال به دلیل مشکلات اقتصادی ممکن است عده ای نتوانند شرکت کنند، به این مسئله چقدر حاضریم کمک کنیم.

امام جمعه چغادک اظهار داشت: تقاضای من از مردم عزیز این است کسانی که خودشان به دلیل شغلی یا بیماری و جسمی نمی توانند در حماسه اربعین شرکت کنند، ولی می توانند حداقل هزینه یک نفر را تأمین کنند حتماً این کار را انجام دهند و دریغ نکنند تا هم ایثارگری خود را نشان دهند و هم به اجر و ثواب بزرگ زیارت اربعین دست یابند.

وی افزود: این کار بسیار ارزشمند است، چراکه ثواب زیارت هم برای کسی که عاجز است نوشته می شود و هم برای کسی که برای زیارت به اربعین می رود؛ وقتی ادعا می کنیم که پیرو امام حسین(ع) هستیم جانمان را فدای امام حسین(ع) می کنیم باید بتوانیم این را در عمل نشان دهیم و اربعین حسینی بهترین فرصت برای انجام این کار است.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر گفت: هرکسی از نظر مالی به دستگاه امام حسین(ع) کمک می کند دارای اجر بسیاری نزد خداوند است.