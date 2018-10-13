به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی گیلان، حجت‌الاسلام جمال یاری در همایش فصلی روحانیون مستقر با موضوع «بررسی راهبردهای مقابله با آسیب های اجتماعی» این اداره کل ورود خانواده‌ها در مسائل فرهنگی و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و مطرح کرد: جوانان و نوجوانان امروز به شدت و از راه‌های مختلف مورد تهدید دشمن قرار دارند.

حجت اسلام یاری افزود: انقلاب اسلامی از لحظه شکل‌گیری تا به امروز همیشه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته و دشمن با استفاده از حربه جنگ و ترور شخصیت های برجسته انقلاب، تحریم و فضای مجازی تلاش کرده انقلاب را با شکست مواجه کند.

وی با بیان اینکه دشمنان متصور بودند که انقلاب بعد از مدت کوتاهی همانند سایر انقلاب های جهان با شکست مواجه شده و نابود می شود، تصریح کرد: به همین منظور برای رسیدن به اهداف خود در طول ۴۰ سال گذشته با استفاده از همه ابزارها و امکانات به دنبال خدشه وارد کردن به انقلاب بودند که بیداری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نقشه آنها را خنثی کرد.

‌مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه کشور امروز در معرض آسیب های مختلفی قرار دارد، گفت: شناساندن شخصیت های بزرگ و انقلابی استان و کشور به نسل جوان باید در سرلوحه فعالیت های روحانیون مستقر قرار گیرد.