به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، آرتیکاس اقبال در کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات مدیریت بحران با اشاره به ظرفیت بسیار خوب سمن ها در مواقع بحران، اظهار داشت: قدرت بزرگ اراده مردم در اختیار سازمان های مردم نهاد است و این تشکل ها همپای دولت بلکه در موارد متعددی جلوتر از دولتمردان به ایفای نقش می پردازند.

وی با بیان اینکه در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، مدیریت بحران نیازمند استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد هستیم، افزود: در راستای شفاف سازی حدود اختیارات اداره کل مدیریت بحران استانداری برای آگاهی هرچه بیشتر اعضای سمن های استان کردستان کارگاه آموزشی تبیین قوانین و مقررات مدیریت بحران در سالن اجتماعات کانون کوهنوردان استان کردستان و با مشارکت نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد استان برگزار شد.

مدیر کل مدیرت بحران استانداری کردستانادامه داد: سازمان های مردم نهاد پل ارتباطی قوی و توانمند فیمابین دولت و عامه مردم برای مدیریت شرایط مختلف هستند و در این کارگاه که به مدت ۳ ساعت به طول انجامید در فضای پرسش و پاسخ ضمن انتقال مفاد آموزشی، نظرات و پیشنهادات نمایندگان سمن های استان نیز اخذ شد.

اقبال با اشاره به اینکه همواره دست نیاز و همکاری به سوی تشکل های مردمی دراز کرده و قدردان زحمات آنان هستیم، یادآور شد: اداره کل مدیریت بحران استانداری ارتباط بیشتر با سازمان های مردم نهاد استان از طریق ایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب را در دستور کار دارد.