برداشت انار از باغات استان قزوین آغاز شد

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری پیش بینی می شود ۶ هزار تن انار از سطح ۷۵۰ هکتار از باغات استان برداشت شود.

وی میانگین متوسط عملکرد این محصول را حدود ۸ تن در هکتار برآورد کرد.

اکبری سطح زیر کشت باغات انگور استان را ۸۰۰ هکتار برآورد کرد که از این میزان ۷۵۰ هکتار بارور و ۵۰ هکتار غیر بارور است.

وی یاد آور شد: عمده باغات انار مربوط به شهرستان قزوین منطقه طارم سفلی و الموت غربی است.

وی عمده ارقام کشت شده انار منطقه را؛ ملس سنگان، قره گور، آق نار، شه بار و همچنین ملس ساوه و رباب شیراز «نی ریز» برشمرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : روستای سنگان از توابع طارم سفلی از روستاهای انار خیز است که ارقام انار آن بسیار مرغوب و از کیفیت بالایی برخوردار است.

اکبری افزود: روستاهای آلتین کش، دلجک، مرتضانک و قلالو از توابع طارم سفلی و همچنین روستای لات، دهدوشاب و کشرود در بخش رودبار شهرستان از مناطق مستعد کشت انار هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به آفات باغات انار اشاره کرد و گفت : از مهمترین آفات انار؛ کرم گلوگاه است که باعث پوسیدگی میوه اناز می شود.

اکبری؛ پاکسازی محصول آفت زده از کف باغات و جمع آوری و سوزاندن آن را مهمترین روشهای مقابله با این آفت در باغات انار ذکر کرد.

وی همچنین به باغداران توصیه کرد : از کودهای پتاسه در پاییز جهت بالابردن مقاومت درختان در مقابل سرمازدگی استفاده کنند.

به گفته ی وی؛ زمان برداشت محصول انار از باغات استان از۱۸ مهر ماه بطور تقریبا هممان آغاز و تا چند روز ادامه دارد.