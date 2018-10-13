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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

برای مراسم آغاز سال تحصیلی؛

رئیس جمهور فردا به دانشگاه تهران می رود

رئیس جمهور فردا به دانشگاه تهران می رود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها فردا یکشنبه ۲۲ مهرماه با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها صبح فردا یکشنبه ۲۲ مهرماه با حضور رئیس جمهور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این مراسم وزرای علوم و بهداشت سخنرانی می کنند.

همچنین در این مراسم روسای دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سخنرانی خواهند کرد.

قرار است در این مراسم یک عضو هیات علمی و یک دانشجو به نمایندگی از جامعه دانشگاهی کشور نیز سخنرانی کنند.

تقدیر از رتبه های برتر کنکور سراسری از دیگر برنامه های مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

کد مطلب 4428450

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