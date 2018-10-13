رئیس جمهور فردا به دانشگاه تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها صبح فردا یکشنبه ۲۲ مهرماه با حضور رئیس جمهور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.
در این مراسم وزرای علوم و بهداشت سخنرانی می کنند.
همچنین در این مراسم روسای دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سخنرانی خواهند کرد.
قرار است در این مراسم یک عضو هیات علمی و یک دانشجو به نمایندگی از جامعه دانشگاهی کشور نیز سخنرانی کنند.
تقدیر از رتبه های برتر کنکور سراسری از دیگر برنامه های مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.
نظر شما