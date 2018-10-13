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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

آیت الله مکارم شیرازی:

۴ مسأله مهم درباره مهریه در محیطی عالمانه بررسی شود

۴ مسأله مهم درباره مهریه در محیطی عالمانه بررسی شود

قم- یکی از مراجع تقلید با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، گفت: در جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح شنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با قرائت نامه خود به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، گفت: اینجانب برای قوه قضائیه و شخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی می‌شمارم.

این استاد سطوح عالی حوزه در ادامه این نامه تصریح کرده است: هدف این جانب روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است؛ لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال همراه بیاورند.

متن کامل نامه آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه (دامت برکاته)

با اهداء سلام و تحیت؛

معروض می‌دارد بیانات جنابعالی را درباره مسائلی که اینجانب مطرح کرده بودم، خواندم. متأسفانه قانع کننده نبود و شاید توضیحات من برای آن چند مسئله کافی نبوده است.

بنابراین پیشنهاد می‌کنم همان‌طور که خود شما هم اشاره کرده‌اید دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، ان شاء الله به کار بسته شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

اینجانب برای قوه قضائیه و برای شخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی می‌شمارم. هدف اینجانب روشن ساختن قوانین مترقی اسلام و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال، همراه بیاورند.

امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکی به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسأله مهریه هستند و در زندان‌ها به سر می‌برند بنماییم.

همیشه در سایه لطف پروردگار موفق باشید.

کد مطلب 4428466

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      4 0
      پاسخ
      حذف کامل مهریه
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      2 0
      پاسخ
      حذف کامل مهریه و برابری حقوق زن و مرد

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