۱۸۴ میلیارد تومان اعتبار به ۳۱۰۵ طرح در بخش کشاورزی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری در جلسه کارگروه مشترک توسعه سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان کردستان اظهارداشت: در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۱۱۲ طرح به میزان ۹۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال پرداخت و زمینه اشتغال ۱۷۳ نفر فراهم شده است.

وی افزود: شهرستان قروه با ۴۲ طرح به میزان ۲۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بیشترین سهم جذب تسهیلات اشتغال فراگیر را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان در خصوص پرداخت تسهیلات طرح توسعه آبیاری تحت فشار استان، ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ تا اکنون ۷۳۳ پرونده با متقاضیان این طرح در سطح دو هزار و ۸۷۴ هکتار به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان عقد قرارداد شده، که تا امروز ۴۶۶ پرونده به مبلغ ۹ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان در ۷۷۹ هکتار به اجرای نهایی رسیده است.

جعفری یادآور شد: در حوزه خط اعتباری مکانیزاسیون در سال ۹۷ از ۸۱۲ طرح به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان معرفی شده، تا امروز ۲۸۴ طرح به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اهمیت طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی بیان کرد: در اشتغال فراگیر از ۱۴۱۰ طرح به مبلغ ۳۷۵میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومان معرفی شده تا امروز ۱۱۲طرح با مبلغ ۹ میلیاردو ۱۲۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان همچنین در رابطه با اشتغال پایدار روستایی گفت: از آغاز اجرای این طرح تا امروز از دو هزار و ۸۱۲ طرح به مبلغ ۳۳۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شده که تا اکنون ۹۹۶ طرح به مبلغ ۸۷ میلیاردو ۸۰۴ میلیون تومان پرداخت شده است.

جعفری اظهارداشت: ردیف های اعتباری برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی شامل، کمک بلاعوض آبیاری تحت فشار، خط اعتباری مکانیزاسیون، سرمایه درگردش صندوق توسعه ملی صنایع تبدیلی، تکمیلی، آب و کشاورزی، اشتغال فراگیر، اشتغال پایدار روستایی، دفتر امور روستایی و سرمایه درگردش آب و کشاورزی سال ۹۷ صندوق توسعه ملی است.