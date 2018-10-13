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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

درپی برگزاری نماز جماعت در شهر نیس شکایتی تسلیم دادگاه این شهر شد

درپی برگزاری نماز جماعت در شهر نیس شکایتی تسلیم دادگاه این شهر شد

برگزاری نماز جماعت در خیابان های فرانسه موضوعی است که موجب شد یکی از نمایندگان نیس در مجلس ملی نزد دادگاه شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نماز جماعت در خیابان های فرانسه یکی از موضوعات داغی است که سبب بروز واکنش های متعددی در این کشور می شود.

اخیرا پس از آن که مسلمانان شهر نیس برای برگزاری نماز عید فظر در محوطه یک پارکینگ یک سالن تئاتر اقدام به برگزاری نماز جماعت کردند، یکی از نمایندگان نیس در مجلس ملی از شهرداری شهر به دلیل در اختیار قرار دادن پارکینگ تئاتر به طور رایگان به مسلمانان نزد دادگاه اداری شکایت کرد.

«فیلیپ واردون»، نماینده حزب تجمع ملی از شهر نیس در همین ارتباط طی یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که می خواهد تمام شرایط در مورد برگزاری این نماز روشن شود. وی معتقد است که دادن مجوز برای برگزاری این مراسم مغایر با روح قانون لائیسیته در فرانسه می باشد.

کد مطلب 4428478
سارا فرجی

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