"اسکندر" الیور استون دوبله شد

این دوبلور باسابقه درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: "اخیراً سه فیلم "اسکندر"، "نفوذی" و "پرواز 911" را برای پخش از سینما و ماوراء به مدیریت خودم دوبله کردم. البته زمان این فیلم ها کوتاه و به مدت نیم ساعت است. در فیلم "اسکندر" گویندگانی چون منوچهر والی زاده، حسین عرفانی و پرویز ربیعی، در فیلم "نفوذی" خسرو خسروشاهی، امیرهوشنگ زند و حسین عرفانی و در فیلم "پرواز 911" محمدعلی دیباج و پرویز ربیعی صحبت کرده اند."

فیلم سینمایی "اسکندر" به کارگردانی الیور استون سال 2004 ساخته شده است. استون فیلمنامه این اثر را با همکاری کریستوفر کایل و لائتا کالوگریدیس نوشته است. در این فیلم کالین فارل، آنجلینا جولی، ول کیلمر، آنتونی هاپکینز، کریستوفر پلامر، جارد لتو و روساریو داوسن بازی می کنند. این فیلم محصول مشترک آلمان، آمریکا، هلند و فرانسه به مدت 175 دقیقه است. این فیلم با هزینه ای معادل 155 میلیون دلار ساخته شد. فروش داخلی آن 34 میلیون دلار بود و 133 میلیون دلار در سطح بین المللی فروش کرد.

داستان این فیلم در سده چهارم پیش از میلاد می گذرد. الکساندر فرمانروای مقدونی و پسر شاه فیلیپ در 25 سالگی، عملاً 90 درصد دنیای آن روز را فتح می کند. او و سربازانش طی هشت سال پیش از 22 هزار مایل را طی می کنند. آنها پس از فتح امپراتوری بزرگ ایران به مصر و از آنجا به هند می روند.