صدور ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید ۳ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره بند ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درباره صدور اسناد خزانه اسلامی را ابلاغ کرد

در این ابلاغیه آمده است: تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۵ هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ه تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی نامه شماره ۹۴۱۴۱ در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

مستند این تصویب نامه به شرح زیر است:

تبصره ۵

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سر رسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول ۸ این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.