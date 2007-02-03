به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مهرداد هاشمی، دبیر این همایش با بیان این مطلب افزود: در این کنگره دو روزه حدود 800 متخصص و فوق تخصص داخلی و خارجی در رشته‌های بیهوشی قلب، جراحی داخلی قلب و گروه پیراپزشکی وابسته ، به تبادل نظر خواهند پرداخت.

به گفته وی میهمانان خارجی این کنگره از کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه و امارات خواهند بود .

هاشمی افزود: در اولین روز برگزاری این کنگره یک عمل مادرزادی قلب در بیمارستان میلاد انجام خواهد شد.

به گفته وی نکته بارز این اعمال جراحی همراهی آن با اکو از طریق مری است.

هاشمی همچنین اظهار داشت : در دومین روز این کنگره عمل جراحی ترمیم دریچه قلب که توسط دکتر ماندگار و دکتر کوتیل در بیمارستان لاله انجام می‌شود، بطور زنده برای شرکت‌کنندگان در این همایش پخش می‌شود.

وی تصریح کرد: اضطراب ، تعذیه نادرست، چربی بالا، سیگار کشیدن، فشار خون و مشاغل پر استرس از عوامل اصلی بروز بیماریهای قلبی است.

هاشمی در ادامه اعلام کرد: بیماریهای عروق قلبی در جوامع صنعتی رو به رشد است که این مهم آثار نامطلوبی برای مردم آن در پی دارد.

وی در ادامه به جایگاه پزشکان ایرانی بویژه متخصصان قلب اشاره کرد و گفت : پزشکان ایرانی از نظر تکنیک جراحی از جایگاه ممتازی در جهان برخوردار هستند.

هاشمی افزود: علی‌رغم توانمندیهای بالای علمی و تکنولوژی پزشکان ایرانی آنان متاسفانه از نظر تجهیزات مورد نیاز در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستند