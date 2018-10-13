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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

جانشین استاندار واسط عراق خبر داد:

آمادگی استان واسط عراق برای خدمات رسانی به زوار اربعین

آمادگی استان واسط عراق برای خدمات رسانی به زوار اربعین

ایلام- جانشین استاندار واسط عراق از آمادگی استان واسط عراق برای خدمات رسانی به زوار اربعین خبر داد.

رشید البدری در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی استان واسط برای خدمات رسانی به زائران اربعین امسال از طریق مرز مهران خبر داد و افزود: پایانه مرزی مهران برای ما بسیار مهم است و تمهیدات بسیار خوبی برای خدمات رسانی به زائرین انجام داده ایم.

وی گفت: از همه امکانات استفاده می کنیم که زائران با سلامت و بدون هیچ مشکلی از طریق این مرز تردد کنند.

وی افزود: یکی از توافقات مهم ما با مسئولان استان ایلام ایجاد بازارچه چنگوله است که دو طرف به نتایج مهمی رسیدیم و قرار است استانداران ایلام و عراق در آینده ای نزدیک برای تثبیت کردن این موضوع دیدار داشته باشند.

جانشین استاندار واسط عراق از آمادگی کشور را برای پذیرایی از ۵پنج میلیون زائر ایرانی در اربعین امسال خبر داد.

کد مطلب 4428503

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