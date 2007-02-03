دومین مسابقه شعرخوانی مربیان کودک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری ، این رقابت در حالی کار خود را در مرکز شماره 20 کانون تهران آغاز می کند که در آن مربیان کانون از سراسر کشور توانایی های ادبی و شعری خود را در دو روز، مقابل داوران مسابقه به نمایش می گذارند .

این مربیان خود از میان بیش از 130 مربی برگزیده کانون در استان های کشور برگزیده شده اند و در تهران در چهار رشته شعرخوانی ، حفظ شعر، آگاهی های شعری و مشاعره با یکدیگر رقابت خواهند کرد .

برای این رقابت 46 مربی در 12 گروه از میان 30 شعر انتخابی و با انتخاب قرعه به پرسش های داوران مسابقه شامل عرفان نظرآهاری ، بهروز قزل باش و سیاوش رحیمی پاسخ می گویند .

اشعار انتخابی شامل 20 شعر در حیطه بزرگسالان ، 5 شعر در حیطه شعر کودک و 5 شعر در حیطه شعر نوجوان پیش از این در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است .

مسابقه شعرخوانی مربیان کانون با هدف رونق بخشیدن به شعر خوانی به عنوان یک فعالیت مهم و تاثیرگذار در بیش از 680 مرکز کانون ، شناسایی مربیان علاقه مند و تقویت انگیزه و علاقه آنها نسبت به روخوانی و درک عمیق شعر فارسی ، افزایش مهارت شعرخوانی ، تقویت دایره واژگان ، قدرت تخیل ، تقویت بیان شفاهی و ایجاد شناخت بیشتر در زمینه قالب های شعری و ادوار مختلف شعر فارسی و در نهایت ایجاد نشاط در میان مربیان و اعضا در روزهای 15 و 16 بهمن در مرکز شماره 20 کانون واقع در میدان راه آهن تهران ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهید دل پیشه ، جنب پارک امیریه برگزار می شود .

این مسابقه صبح روز 15 بهمن در چهارمین روز از دهه مبارک فجر ساعت 30/8 صبح با برپایی آیینی کار خود را آغاز می کند .

اولین دوره مسابقه شعرخوانی سال گذشته همزمان با برگزاری نهمین جشنواره قصه گویی کانون در اصفهان برگزار شد ولی از امسال این رقابت به صورت مستقل برپا می شود .